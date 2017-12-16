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В Грузии практический экзамен на водительские права будут сдавать условиях городской езды


16.12.2017   13:33
Практическая часть экзамена на получение права управления транспортным средством будет проходить в городе, говорится в сообщении Агентства обслуживания МВД Грузии.

Правила сдачи экзаменов на права в Грузии изменятся в первой половине 2018 года.

Как пояснили в ведомстве, нововведения необходимы, поскольку соответствующие требования определены Соглашением об ассоциации Грузии с Евросоюзом.

«Агентство обслуживания МВД активно работает над проектом проведения экзамена по практике вождения в городских условиях… В этом направлении запланированы различные законодательные изменения. Помимо этого, в нескольких регионах Грузии уже созданы специальные рабочие группы, который работают над идентификацией мест и маршрутов, необходимых для практического экзамена», — сказано в сообщении ведомства.
В Агентстве отмечают, что информация о выбранных для проведения экзамена маршрутов будет предоставляться населению поэтапно.

Для того, чтобы получить водительские права в Грузии любой желающий старше 16 лет должен сдать два типа экзамена — теорию и практику. Обе части экзамена сдаются в Агентстве обслуживания МВД Грузии по месту проживания в городе или районном центре. Теория – это тест, состоящий из 30 вопросов.

Во время выполнения практической части желающему получить права необходимо выполнить несколько маневров на автомобиле – парковка задним ходом, параллельная парковка, езда восьмеркой и т.д. – на площадке-автодроме Агентства обслуживания МВД Грузии.






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