Подросток найден мертвым в Аджарии

16.12.2017 15:47 Тело подростка было найдено в районном центре Хуло в высокогорной Аджарии, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.



Глава ресурс-центра Хуло Эдуард Микеладзе сообщил журналистам, что, по предварительной информации, причиной смерти подростка стало самоубийство.



Погибший учился в 12-м классе. Некоторое время назад вместе со своей семьей юноша переехал в Хуло из села Вашловани. В райцентре они поселилась в социальном доме.



Микеладзе не исключает, что именно тяжелое экономическое положение семьи подтолкнуло школьника к суициду.



В МВД Грузии в связи с произошедшим начали следствие по 115-й статье УК Грузии – «доведение до самоубийства». Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.















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