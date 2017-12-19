Пожар в Рустави - три человека погибли

19.12.2017 12:58 В результате пожара поздно ночью на проспекте Мегоброба в Рустави погибли жители первого, четвертого и пятого этажей жилого корпуса.



Как сообщает журналист Первого канала с места происшествия, пожар начался на первом этаже дома. В результате пожара, пожилой мужчина, который находился в квартире, погиб на месте.



Вместе с тем, погибли молодая женщина, которая жила на четвертом этаже и мужчина средних лет с пятого этажа. Предположительно, они умерли в результате удушья дымом. В результате пожара пострадал еще один человек – молодая женщина выпрыгнула из окна. У ее сломана лодыжка, ей проводят операцию.



По данным МВД, спасатели-пожарные эвакуировали жителей здания. Параллельно тушению огня, удалось вывести более 25 человек, в том числе и детей. МВД начало расследование по установлению причин пожара по второй части 187-ой статьи УК Грузии.















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