Бесплатные курсы английского языка откроются в общественных центрах министерства юстиции

19.12.2017 15:25 В шести региональных общественных центрах министерства юстиции заработают клубы английского языка. По информации ведомства, работа клубов в центрах Орсантия, Чакви, Диди Джихаиши, Кабали, Цалка и Вале будет организована Британским Советом. В них представители молодого поколения смогут бесплатно изучить английский язык.



Меморандум о сотрудничестве в рамках данного проекта подписали директор Британского Совета в Грузии, министры юстиции и образования Грузии.



Общественные центры для реализации программы были отобраны по следующему принципу: Орсантия из-за близости к оккупированным территориям, Кабали и Цалка как районы проживания этнических меньшинств, Диди Джихаиши – район компактного расселения беженцев из оккупированных территорий, Вале – приграничная зона, Чакви – активная туристическая зона.



Отметим, что общественные центры Минюста предоставляют гражданам соответствующие сервисы не только собственно министерства юстиции, но и министерств сельского хозяйства и образования и науки, компании «Магтиком» и банка «Либерти». Кроме того, инфраструктура центров активно используется для ряда образовательных программ для населения.















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