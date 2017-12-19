|
Бесплатные курсы английского языка откроются в общественных центрах министерства юстиции
19.12.2017 15:25
В шести региональных общественных центрах министерства юстиции заработают клубы английского языка. По информации ведомства, работа клубов в центрах Орсантия, Чакви, Диди Джихаиши, Кабали, Цалка и Вале будет организована Британским Советом. В них представители молодого поколения смогут бесплатно изучить английский язык.
Меморандум о сотрудничестве в рамках данного проекта подписали директор Британского Совета в Грузии, министры юстиции и образования Грузии.
Общественные центры для реализации программы были отобраны по следующему принципу: Орсантия из-за близости к оккупированным территориям, Кабали и Цалка как районы проживания этнических меньшинств, Диди Джихаиши – район компактного расселения беженцев из оккупированных территорий, Вале – приграничная зона, Чакви – активная туристическая зона.
Отметим, что общественные центры Минюста предоставляют гражданам соответствующие сервисы не только собственно министерства юстиции, но и министерств сельского хозяйства и образования и науки, компании «Магтиком» и банка «Либерти». Кроме того, инфраструктура центров активно используется для ряда образовательных программ для населения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна