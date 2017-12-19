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Шестеро детей из села Хелтубани доставлены в больницу с интоксикацией
19.12.2017 16:40
В селе Хелтубани Горийского муниципалитета отравились шесть детей. Как сообщает "Первый канал", дети доставлены в Горийскую больницу с интоксикацией. Они остаются под наблюдением врачей.
По распространенной информации, четверым детям 8 лет, а двум 11-12 лет. Обоих привезли в больницу родители.
По предварительно информации, они, предположительно, выпили воду, в которой был разведен антифриз.
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