Шестеро детей из села Хелтубани доставлены в больницу с интоксикацией

19.12.2017 16:40 В селе Хелтубани Горийского муниципалитета отравились шесть детей. Как сообщает "Первый канал", дети доставлены в Горийскую больницу с интоксикацией. Они остаются под наблюдением врачей.



По распространенной информации, четверым детям 8 лет, а двум 11-12 лет. Обоих привезли в больницу родители.



По предварительно информации, они, предположительно, выпили воду, в которой был разведен антифриз.















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