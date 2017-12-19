Тбилисский городской суд вынес решение по делу о руднике Сакдриси-Качагиани

19.12.2017 23:13 Двухлетняя тяжба между неправительственными организациями и государством в связи с рудником Сакдриси-Качагиани завершена. Тбилисский городской суд не удовлетворил иск гражданского сектора и АМЮГ, и принял решение в пользу министерства культуры и охраны памятников и Национального агентства охраны культурного наследия.



Сторона-истец считала, что в связи с Сакдриси-Качагиани был нарушен закон и Национальное агентство охраны культурного наследия сняло статус памятника без основательного изучения.



Генеральный директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Антидзе расценивает судебный процесс, как объективный.



«Не было представлено ни одного доказательства, что государственные институты действовали в ущерб закону или культурному наследию. Судебный процесс был проведен очень объективно. Суд постановил, что требования стороны-истца были необоснованными», — заявил Николоз Антидзе.















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