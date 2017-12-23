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На участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта


23.12.2017   11:51
Из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета –Степанцминда – Ларс (граница РФ) запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта, а движение остальных видов автотранспорта осуществляется свободно, сообщают в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме лишь через лавинозащитные тоннели.

На к134-145 километрах этой же дороги (Дарьяльское ущелье) разрешается только безостановочный проезд автотранспорта.

Департамент автомобильных дорог призывает водителей передвигаться с соответствующими зимнему периоду шинами, на исправном автотранспорте и подчиняться действующим на дорогах режимам.






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