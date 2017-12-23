На участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта

23.12.2017 11:51 Из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета –Степанцминда – Ларс (граница РФ) запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта, а движение остальных видов автотранспорта осуществляется свободно, сообщают в Департаменте автомобильных дорог Грузии.



По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме лишь через лавинозащитные тоннели.



На к134-145 километрах этой же дороги (Дарьяльское ущелье) разрешается только безостановочный проезд автотранспорта.



Департамент автомобильных дорог призывает водителей передвигаться с соответствующими зимнему периоду шинами, на исправном автотранспорте и подчиняться действующим на дорогах режимам.















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