|
По дороге Гудаури-Коби приостановлено движение всех видов автотранспорта
24.12.2017 12:05
Патрульная полиция приостановила движение всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги Гудаури-Коби. Об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии.
По их информации, из-за интенсивного снегопада и лавиноопасности на участке автомобильной дороги Гудаури-Коби движение всех видов автотранспорта запрещено.
Подъезды к перекрытому участку дороги контролируют сотрудники департамента патрульной полиции МВД, главного управления Мцхета-Мтианети и гударского отделения департамента полиции Мцхета-Мтианети.
По информации МВД, сотрудники МВД останавливают все автомобили в поселке Жинвали, сообщают о перекрытии дороги и советуют разместиться в близлежащих населенных пунктах, а водителям, направляющимся в Российскую Федерацию, объясняют, что из-за лавиноопасности на участке Гудаури-Коби в ближайшие часы добраться до российско-грузинской границы они не смогут.
По их информации, в случае необходимости сотрудники патрульной полиции оказывают водителям и пассажирам остановленных автомобилей соответствующую помощь.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна