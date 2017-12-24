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По дороге Гудаури-Коби приостановлено движение всех видов автотранспорта


24.12.2017   12:05
Патрульная полиция приостановила движение всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги Гудаури-Коби. Об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии.

По их информации, из-за интенсивного снегопада и лавиноопасности на участке автомобильной дороги Гудаури-Коби движение всех видов автотранспорта запрещено.

Подъезды к перекрытому участку дороги контролируют сотрудники департамента патрульной полиции МВД, главного управления Мцхета-Мтианети и гударского отделения департамента полиции Мцхета-Мтианети.

По информации МВД, сотрудники МВД останавливают все автомобили в поселке Жинвали, сообщают о перекрытии дороги и советуют разместиться в близлежащих населенных пунктах, а водителям, направляющимся в Российскую Федерацию, объясняют, что из-за лавиноопасности на участке Гудаури-Коби в ближайшие часы добраться до российско-грузинской границы они не смогут.

По их информации, в случае необходимости сотрудники патрульной полиции оказывают водителям и пассажирам остановленных автомобилей соответствующую помощь.






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