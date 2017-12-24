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В Грузии из продажи изымают продукцию французской компании «Лакталис интернейшнл»


24.12.2017   16:59
Национальное агентство продовольствия получило от Всемирной организации здравоохранения новое сообщение, которое касается обязательства полного изъятия в целях превентивных мер из реализационной сети продуктов детского питания, произведенных французской компанией «Лакталис интернейшнл» после 15 февраля 2017 года.

Как сообщают в Национальном агентстве продовольствия, данное сообщение было разослано во все страны, куда импортируется продукция этой компании.

По указанию и под надзором агентства, представительство французской компании в Грузии - «Лакталис Джорджия» изымает из сети все виды продукции «Лакталис интернейшнл». Речь идет о следующих продуктах, продающихся под брендом «Селия»: CELIA LF NEUTRE 400г X12 PROMAT, CELIA Expert 1 400г, CELIA Expert 1 900г, CELIA Expert 2 900г, CELIA EXPERT 2 400г, CELIA EXPERT 3 900г, CELIA EXPERT 3 400г, CELIA Nutrition 1 300г, CELIA Nutrition 3 300г, CELIA PRE 400г, CELIA AR 400г, CELIA HA NEUTRE 400г, CELIA MAMA 400г.






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