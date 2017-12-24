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В Шида Картли затоплены дома и сельхозугодья


24.12.2017   20:19
Поселение вынужденно-перемещенных лиц и сельскохозяйственные угодья в селе Мохиси оказались затоплены в результате непогоды в регионе Шида Картли, сообщает телекомпания «Рустави 2».

После сильного дождя в Карельском муниципалитете, из берегов вышла река Проне.

По словам местных жителей, река Проне выходит из берегов каждую зиму, однако стихии такой силы они не помнят.

Сложное положение и в селе Квенадкоца, где затоплены подвалы и первые этажи жилых домов.







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