В Шида Картли затоплены дома и сельхозугодья

24.12.2017 20:19 Поселение вынужденно-перемещенных лиц и сельскохозяйственные угодья в селе Мохиси оказались затоплены в результате непогоды в регионе Шида Картли, сообщает телекомпания «Рустави 2».



После сильного дождя в Карельском муниципалитете, из берегов вышла река Проне.



По словам местных жителей, река Проне выходит из берегов каждую зиму, однако стихии такой силы они не помнят.



Сложное положение и в селе Квенадкоца, где затоплены подвалы и первые этажи жилых домов.

















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