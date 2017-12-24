|
В Шида Картли затоплены дома и сельхозугодья
24.12.2017 20:19
Поселение вынужденно-перемещенных лиц и сельскохозяйственные угодья в селе Мохиси оказались затоплены в результате непогоды в регионе Шида Картли, сообщает телекомпания «Рустави 2».
После сильного дождя в Карельском муниципалитете, из берегов вышла река Проне.
По словам местных жителей, река Проне выходит из берегов каждую зиму, однако стихии такой силы они не помнят.
Сложное положение и в селе Квенадкоца, где затоплены подвалы и первые этажи жилых домов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна