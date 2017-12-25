Два человека погибли в результате пожара возле «Динамо – Арена»

25.12.2017 12:08 Пожар случился в жилой квартире в доме по адресу Георгия Цабадзе. На месте работали пять пожарных расчетов. Пожар к данному времени ликвидирован.



«На данном этапе у нас есть информация, что в результате пожара возле «Динамо – Арена» погибли два человека», — об этом Первому каналу заявил замминистра внутренних дел Грузии Мераб Малания.



По его информации, еще двое человек, одна женщина и мужчина находятся в тяжелом состоянии и переведены в Ожоговый центр. Все погибшие и пострадавшие являются членами одной семьи.



До этого в агентстве управления чрезвычайными ситуациями Первому каналу заявили, что в результате инцидента погибли трое, а один человек тяжело обгорел.



На данный момент из корпуса где произошел пожар эвакуированы все жильцы.



По заявлению заместителя министра ВД, причины пожара выясняются. По факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК Грузии.















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