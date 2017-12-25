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Сильный ветер нанес ущерб муниципалитетам Дедоплисцкаро и Сигнахи
25.12.2017 12:25
Сильный ветер нанес ущерб муниципалитетам Дедоплисцкаро и Сигнахи. Ветер вырвал деревья, на автомобильных дорогах было ограничено движение. Ветер повредил и новогоднюю елку в Дедоплисцкаро.
Были повреждены линии электропередач, в результате чего абоненты муниципалитетов не могли получать электроэнергию.
На месте с утра работают представители «Энерго Про Джорджия». Подача электроэнергии возобновится до конца дня.
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