Сильный ветер нанес ущерб муниципалитетам Дедоплисцкаро и Сигнахи

25.12.2017 12:25 Сильный ветер нанес ущерб муниципалитетам Дедоплисцкаро и Сигнахи. Ветер вырвал деревья, на автомобильных дорогах было ограничено движение. Ветер повредил и новогоднюю елку в Дедоплисцкаро.



Были повреждены линии электропередач, в результате чего абоненты муниципалитетов не могли получать электроэнергию.



На месте с утра работают представители «Энерго Про Джорджия». Подача электроэнергии возобновится до конца дня.















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