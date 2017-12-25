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В гостинице «Румс Тбилиси» сгорело до 180 кв. м площади
25.12.2017 12:27
По информации заместителя начальника тбилисского главного управления Давида Гелашвили, пожар возник на перекрытии чердака на 5-м этаже гостиницы «Румс Тбилиси», где расположены коммуникационные и вентиляционные шахты и вытяжки.
По его же словам, в жилых номерах гостиницы пожара не было. К этому вре6мени он уже ликвидирован.
«Сообщение о пожаре поступило в 00:31. На месте были мобилизованы 15 единиц пожарно-спасательных подразделений, в том числе – три спасательных и две механические. Приблизительно через 3-4 минуты на место прибыли первые две бригады, которые осуществили эвакуацию проживающих. Это процесс был проведен очень быстро. Приблизительно за 5 минут проживающие в гостинице были уже вне здания. Горело чердачное перекрытие. Сгорело около 180 кв. м площади. Пострадавших нет», - заявил Давид Гелашвили.
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