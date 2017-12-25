Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержаны три сотрудника Службы доходов Минфина Грузии


25.12.2017   12:35
Следственная служба Министерства финансов Грузии выявила трех сотрудников Службы доходов по факту злоупотребления служебными полномочиями.

"В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии изобличили трех сотрудников Службы дохода по факту злоупотребления служебным полномочием.

Следствием установлено, что в ходе выполнения служебных обязательств обвиняемые выявили факт транспортировки без товарных накладных товара, предназначенного для предпринимательской деятельности, в связи с чем, соответственно закону, по отношению предпринимателя следовало оформить акт административного правонарушения о штрафе на 10 000 лари. Вместо этого, обвиняемые злоупотребили служебным полномочием, и с целью получить выгоду, не осуществили соответствующее законодательством реагирование на факт выявленного правонарушения. Данным действием государственному бюджету был нанесен ущерб.

Ведется следствие по части первой статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком до 3 лет"- говорится в заявлении силового ведомства.

Торнике Бабилеишвили, следователь Следственной службы Министерства финансов.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самой убыточной для страховых компаний является медицинская страховка
Общие активы коммерческих банков выросли на 3,2 процента в ноябре
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном увеличился почти в 1,5 раза
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Останки депутата Верховного совета Абхазии доставлены с оккупированной территории
Правительство Грузии намерено стимулировать торговлю вблизи зон оккупации
В Тбилиси хотят расширить круг обсуждаемых в ходе Женевских дискуссий вопросов
В Абхазии предлагают разрешить аборты по медицинскому показанию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Местиа убили депутата Сакребуло
Президент Армении подписал указ о создании межведомственной комиссии по реализации соглашения Армения – ЕС
Гахария: Без поддержки общества, осуществлять наши планы и реформы невозможно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна