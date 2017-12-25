Задержаны три сотрудника Службы доходов Минфина Грузии

25.12.2017 12:35 Следственная служба Министерства финансов Грузии выявила трех сотрудников Службы доходов по факту злоупотребления служебными полномочиями.



"В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии изобличили трех сотрудников Службы дохода по факту злоупотребления служебным полномочием.



Следствием установлено, что в ходе выполнения служебных обязательств обвиняемые выявили факт транспортировки без товарных накладных товара, предназначенного для предпринимательской деятельности, в связи с чем, соответственно закону, по отношению предпринимателя следовало оформить акт административного правонарушения о штрафе на 10 000 лари. Вместо этого, обвиняемые злоупотребили служебным полномочием, и с целью получить выгоду, не осуществили соответствующее законодательством реагирование на факт выявленного правонарушения. Данным действием государственному бюджету был нанесен ущерб.



Ведется следствие по части первой статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком до 3 лет"- говорится в заявлении силового ведомства.



Торнике Бабилеишвили, следователь Следственной службы Министерства финансов.



















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