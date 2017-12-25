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Батумский бульвар готовится встречать Новый Год
25.12.2017 13:21
Бульвар Батуми готовится встречать Новый Год. В текущем году впервые набережная встретит новый 2018 год торжественно украшенной и елкой нового стиля.
Новогоднее освещение, и елка у колоннад официально будет зажжена 29 декабря, в 18:00 часов. Территория, прилегающая к колоннадам, уже украшена новогодними иллюминациями и декорациями, установлена светящаяся декоративная арка, а также лед проекция освещает колоннады бульвара. Превосходно украшена новогодними аксессуарами "бамбуковая роща".
В связи с этим днем у колоннад на бульваре состоится предновогоднее мероприятие. Будут исполнены хореографические и вокальные номера, где примут участие батумские исполнители, в частности Георгий Беридзе, Мамука Гогитидзе, местные бэнды (sound lab live). Параллельно, состоится выставка-продажа предметов ручной работы индивидуальных авторов на новогоднюю тему. Будут представлены разнообразные композиции, фото уголки.
На набережной бульвара гости смогут попробовать разнообразную праздничную продукцию, представленную разными кондитерскими компаниями и профессиональными колледжами. Дед мороз приедет в эту сказочную обстановку на санках, и раздаст детям в подарок новогодние сладости. В ходе мероприятия кофе будет для гостей бесплатным. Новогоднее мероприятие проводится по организации администрации бульвара Батуми.
29 декабря батумский бульвар превратится в настоящее сказочное пространство.
Создадим вместе новогоднее настроение, и вместе отпразднуем проводы Старого года.
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