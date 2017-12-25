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В Местии убит член местного собрания от ЕНД
25.12.2017 17:28
В Местии произошло убийство - убит член местного собрания Ломар Нигуриани.
По имеюещйся информации, Нигуриани был расстрелян в собственной автомашине из автоматического оружия. Предполагается, что убийцей является сосед. Причиной стал спорный земельный участок. Стрелявший в Нигуриани пока не задержан.
Ломар Нигуриани был членом местного муниципального собрания от оппозиционного "Единого национального движения". В 2010 году занимал должность заместителя председателя собрания Местийского муниципалитета.
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