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35 семьям в Цхнети узаконят жилые площади
26.12.2017 13:27
Жилые площади за символическую сумму на этот раз узаконят 35 семьям, проживающим в Цхнети - заявил столичный мэр Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси.
По его словам, после получения полномочия, правительство Тбилиси активно начало работать в связи с узакониванием площадей.
"Мы начали активную работу в этом направлении, и многим семьям дали возможность узаконить жилые площади по символической цене. Это люди, которые в течение ряда лет живут в конкретных жилых площадях, и до сих пор не могли узаконить их. На этот раз жилые площади по символической цене будут переданы 35 семьям, проживающим в Цхнети"- отметил Каха Каладзе.
По его же словам, в течение последнего одного месяца жилые площади по символической цене в ощей сложности узаконили 132 семьям.
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