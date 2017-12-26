35 семьям в Цхнети узаконят жилые площади

26.12.2017 13:27 Жилые площади за символическую сумму на этот раз узаконят 35 семьям, проживающим в Цхнети - заявил столичный мэр Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси.



По его словам, после получения полномочия, правительство Тбилиси активно начало работать в связи с узакониванием площадей.



"Мы начали активную работу в этом направлении, и многим семьям дали возможность узаконить жилые площади по символической цене. Это люди, которые в течение ряда лет живут в конкретных жилых площадях, и до сих пор не могли узаконить их. На этот раз жилые площади по символической цене будут переданы 35 семьям, проживающим в Цхнети"- отметил Каха Каладзе.



По его же словам, в течение последнего одного месяца жилые площади по символической цене в ощей сложности узаконили 132 семьям.

















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