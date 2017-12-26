Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

35 семьям в Цхнети узаконят жилые площади


26.12.2017   13:27
Жилые площади за символическую сумму на этот раз узаконят 35 семьям, проживающим в Цхнети - заявил столичный мэр Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси.

По его словам, после получения полномочия, правительство Тбилиси активно начало работать в связи с узакониванием площадей.

"Мы начали активную работу в этом направлении, и многим семьям дали возможность узаконить жилые площади по символической цене. Это люди, которые в течение ряда лет живут в конкретных жилых площадях, и до сих пор не могли узаконить их. На этот раз жилые площади по символической цене будут переданы 35 семьям, проживающим в Цхнети"- отметил Каха Каладзе.

По его же словам, в течение последнего одного месяца жилые площади по символической цене в ощей сложности узаконили 132 семьям.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработает система страхования депозитов
Готовится слияние банков Иванишвили и Патаркацишвили
В 2017 году финансовый сектор Грузии получил доход в 4.4 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении выразил надежду на укрепление отношений с Грузией
Президент Армении возложил венок к мемориалу героев, погибших за свободу и независимость Грузии
Саргсян: Парламентам Армении и Грузии после конституционных реформ предначертана великая миссия
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна