Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В молочной смеси бренда «Сеlia» продающейся на грузинском рынке , бактерия не обнаружена


26.12.2017   13:46
«В детском питании «Сеlia» произведенном французской фирмой «Лакталис», которое реализуется на грузинском рынке, существование бактерии сальмонелла не подтвердилось», — об этом заявили члены грузинского представительства компании на проведенной сегодня пресс – конференции.

По их словам, исследование провела лаборатория аккредитованная министерством сельского хозяйства.

По заявлению представителей компании, были взяты общие пробы, в которых бактерии не обнаружили. Несмотря на это, компания приостанавливает реализацию и продолжает исследования продукции по разным направлениям. Также продолжается изъятие продукции с рынка.

По словам представителей компании в Грузии, когда во Франции восстановится производство, представительство возобновит импорт детского питания «Сеlia» приблизительно в течение трех месяцев.

В данный момент реализация всей продукции компании «Лакталис», которая была произведена после 15 февраля 2017 года, приостановлена.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработает система страхования депозитов
Готовится слияние банков Иванишвили и Патаркацишвили
В 2017 году финансовый сектор Грузии получил доход в 4.4 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении выразил надежду на укрепление отношений с Грузией
Президент Армении возложил венок к мемориалу героев, погибших за свободу и независимость Грузии
Саргсян: Парламентам Армении и Грузии после конституционных реформ предначертана великая миссия
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна