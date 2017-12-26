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В молочной смеси бренда «Сеlia» продающейся на грузинском рынке , бактерия не обнаружена
26.12.2017 13:46
«В детском питании «Сеlia» произведенном французской фирмой «Лакталис», которое реализуется на грузинском рынке, существование бактерии сальмонелла не подтвердилось», — об этом заявили члены грузинского представительства компании на проведенной сегодня пресс – конференции.
По их словам, исследование провела лаборатория аккредитованная министерством сельского хозяйства.
По заявлению представителей компании, были взяты общие пробы, в которых бактерии не обнаружили. Несмотря на это, компания приостанавливает реализацию и продолжает исследования продукции по разным направлениям. Также продолжается изъятие продукции с рынка.
По словам представителей компании в Грузии, когда во Франции восстановится производство, представительство возобновит импорт детского питания «Сеlia» приблизительно в течение трех месяцев.
В данный момент реализация всей продукции компании «Лакталис», которая была произведена после 15 февраля 2017 года, приостановлена.
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