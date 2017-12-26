Движение по автомобильной дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено

26.12.2017 16:49 Движение транспорта по автомобильной дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к границе с Россией восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.



На дороге, которая была закрыта из-за непогоды и опасности схода лавин, все еще действуют определенные ограничения.



Так, на участке Гудаури-Коби движение осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Кроме того, водителям запрещено останавливаться.



Запрещены остановки и на участке дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, проходящем через Дарьяльское ущелье.















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