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Движение по автомобильной дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено


26.12.2017   16:49
Движение транспорта по автомобильной дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к границе с Россией восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.

На дороге, которая была закрыта из-за непогоды и опасности схода лавин, все еще действуют определенные ограничения.

Так, на участке Гудаури-Коби движение осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Кроме того, водителям запрещено останавливаться.

Запрещены остановки и на участке дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, проходящем через Дарьяльское ущелье.






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