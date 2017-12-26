СМИ выяснили, кто застрелил оппозиционера в Грузии

26.12.2017 20:42 Депутата сакребуло (горсовет) Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети) от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ломара Нигуриани застрелил из автомата его же родственник, утверждает телеканал Rustavi2.



Инцидент произошел в понедельник. Словесная перепалка между Нигуриани и обвиняемым началась, когда он расчищал крышу своего дома от снега. Родственник потребовал, чтобы тот не сбрасывал снег с крыши в его двор. В разговор вмешался сын Нигуриани, который помогал ему чистить крышу.





В результате возмущенный родственник достал автомат и прицелился в сына Нигуриани, но тот прикрыл сына своим телом.



По данным телекомпании Imedi, обвиняемый, которого зовут Мамука Нигуриани, произвел 11 выстрелов. Четыре пули попали оппозиционеру в живот, а две — в плечо.



Нигуриани было 48 лет. Его тело перевезли в город Кутаиси (регион Имерети) для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Что касается обвиняемого, то его до сих пор ищут.



Ранее в МВД заявили, что инцидент произошел на основании личного конфликта на территории, прилегающей к аграрному рынку в Местиа.



Уголовное дело возбужденно по статьям "умышленное убийство" и "противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", что карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.



"Спутник-Грузия"











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