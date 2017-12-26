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Правительство Грузии представило проект борьбы с мраморными клопами на 2018 год


26.12.2017   21:27
Проект стратегии борьбы с мраморными клопами на 2018 год представил сегодня, 26 декабря, министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. По егго словам, стратегия опирается на опыт, приобретенный в 2017 году в данном вопросе, а также на рекомендации грузинских и иностранных экспертов.

Проект по борьбе с мраморными клопами предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и мероприятия против вредителя (химическое опрыскивание).

Согласно изменениям, внесенным в «Закон о государственном бюджете» в декабре 2017 года, Министерство финансов выделило дополнительно 35 миллионов лари (13,8 млн долларов) для борьбы с мраморными клопами. Эта сумма будет потрачена на закупку химических препаратов и соответствующей техники.

В 2018 году будет усилен мониторинг популяции и распространения мраморных клопов. Кроме того, государство приобретет более ста тысяч феромонов для привлечения вредителя. Эти специальные ловушки разместят по всей территории страны. Также планируется провести химическую обработку до миллиона гектаров земли.

Впервые мраморных клопов зафиксировали в Западной Грузии в 2015 году. Летом 2017 года эти вредители нанесли серьезный урон сельскохозяйственным угодьям в Западной Грузии. Они не только уничтожили урожай, но и заполонили жилые дома.






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