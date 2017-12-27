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14-летний подросток задержан в Тбилиси за кражи


27.12.2017   11:46
14-летний подросток задержан в Тбилиси по обвинению в совершении краж, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В прошлом задержанный уже был условно осужден. Кроме того, он 27 раз привлекался правоохранителями за воровство.

Согласно данным следствия, подросток обокрал магазин на проспекте Важа-Пшавела. Украденные вещи были изъяты полицией в качестве вещественного доказательства.

Юноша признался в содеянном. По его словам, в тот день он обокрал еще два магазина.

Следствие начато по 177-й статьи УК Грузии – «кража». Задержанному грозит от четырех до семи лет ограничения свободы.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/14-letnij-podrostok-zaderzhan-v-tbilisi-za-krazhi/#t20c






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