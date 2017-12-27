14-летний подросток задержан в Тбилиси за кражи

27.12.2017 11:46 14-летний подросток задержан в Тбилиси по обвинению в совершении краж, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



В прошлом задержанный уже был условно осужден. Кроме того, он 27 раз привлекался правоохранителями за воровство.



Согласно данным следствия, подросток обокрал магазин на проспекте Важа-Пшавела. Украденные вещи были изъяты полицией в качестве вещественного доказательства.



Юноша признался в содеянном. По его словам, в тот день он обокрал еще два магазина.



Следствие начато по 177-й статьи УК Грузии – «кража». Задержанному грозит от четырех до семи лет ограничения свободы.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/14-letnij-podrostok-zaderzhan-v-tbilisi-za-krazhi/#t20c















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

