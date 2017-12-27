Президент Грузии помиловал 187 заключенных

27.12.2017 12:32 Президент Грузии к Новому Году помиловал 187 заключенных. Об этом председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе заявил на брифинге в администрации президента.



По информации Коридзе, среди помилованных – трое несовершеннолетних 12 женщин.



123 из помилованных лиц покинут учреждения по исполнению наказаний сегодня же.



С 14 по 24 декабря комиссия по помилованию рассмотрела 1182 дела.















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