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В Вильнюсе автомобиль посольства Грузии въехал в столб
27.12.2017 12:42
В понедельник утром в Вильнюсе был обнаружен въехавший в столб автомобиль посольства Грузии, сообщает Департамент полиции.
"Toyota Avensis" в 7 час. утра на ул. Салтонишкю врезался в столб. Водитель с места происшествия, бросив машину, сбежал.
Автомобиль передан представителю посольства, обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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