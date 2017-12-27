В Вильнюсе автомобиль посольства Грузии въехал в столб

27.12.2017 12:42 В понедельник утром в Вильнюсе был обнаружен въехавший в столб автомобиль посольства Грузии, сообщает Департамент полиции.



"Toyota Avensis" в 7 час. утра на ул. Салтонишкю врезался в столб. Водитель с места происшествия, бросив машину, сбежал.



Автомобиль передан представителю посольства, обстоятельства происшествия выясняет полиция.















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