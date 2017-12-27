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Раненный в ходе спецоперации в Дуиси молодой человек находится в реанимации


27.12.2017   13:52
По информации врачей, состояние раненного в ходе спецоперации в селе Дуиси Панкисского ущелья 19-летнего Темирлана Мачаликашвили без изменений. Пациент вновь находится в тяжелом состоянии в Телавской реферальной больнице.

Врачи пока не могут делать прогнозов в связи с состоянием его здоровья.

Мачаликашвили доставили в больницу вчера, где ему провели сложную хирургическую операцию. Сейчас он под особым наблюдением врачей, на управляемом дыхании.

«Пока невозможно делать прогнозов. Пациента перевели в отделение реанимации, он находится на управляемом дыхании. Он под седативными. Других значительных изменений пока нет. Мы наблюдаем за ним и проводим пост-операционное лечение. У него огнестрельное ранение в голову. Было проведено хирургическое вмешательство. Его состояние тяжелое», — заявила Первому каналу лечащий врач Мачаликашвили Хатуна Чониашвили.

СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.

«Во время задержания Темирлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, в частности, хотел привести в действие гранату. В целях пресечения преступного деяния, исходя из крайней необходимости, была применена пропорциональная сила и произведен выстрел по направлению Тамерлана Мачаликашвили, в результате чего он получил огнестрельное ранение в область головы. В данное время Мачаликашвили госпитализирован» — заявляют в СГБ.






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