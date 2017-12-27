В Кутаиси насмерть разбились двое рабочих стройки

27.12.2017 14:07 Двое рабочих разбились насмерть, выпав из строящегося многоэтажного корпуса в городе Кутаиси на проспекте Агмашенебели. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Инцидент произошел несколько часов назад. На данный момент на месте мобилизованы сотрудники полиции. Территория стройки оцеплена.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что наказывается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.















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