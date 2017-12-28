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В результате взрыва в Восточной Грузии погиб 11-летний мальчик
28.12.2017 11:10
В результате несчастного случая, произошедшего в селе Дзвели Анага Сигнахского района погиб 11-летний мальчик.
Взрыв произошел тогда, когда подросток зажег зажигалку возле стоявшего во дворе сварочного аппарата. В результате подросток погиб на месте.
По информации МВД Грузии, в связи со случившимся начато расследование по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).
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