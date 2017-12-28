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Во Франции задержали гражданина Грузии, подозреваемого в ранении соотечественника


28.12.2017   11:35
Во Франции задержали гражданина Грузии, который подозревается в ранении грузина. По сообщению французских СМИ, инцидент произошел в центре соискателей убежища, находящемся в коммуне Лонжедуа.

Информацию об этом распространил "Общественный вещатель".

По сообщению журналистов, двое мужчин поссорились, один из них использовал холодное оружие, и затем скрылся с места происшествия.

Раненного перевезли в больницу. Состояние здоровья мужчины 33 лет тяжелое, ему нанесли несколько ранений, в том числе в области легких.

О происшедшем полиции сообщила медсестра. Операция по поиску гражданина Грузии, участвующего в драке, продолжалась всю ночь. Его задержали утром на железнодорожной станции города Бриуд.

Подозреваемого доставили в изолятор предварительного заключения. Причину драки следствие не смогло установить, но выясняется, что участники драки были под воздействием алкоголя.







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