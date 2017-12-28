Суд будет рассматривать дела задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье по отдельности

28.12.2017 16:12 Тбилисский городской суд будет рассматривать дела задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье по отдельности на основании требования прокуратуры.



Суд обсуждает дело одного из обвиняемых Зураба Горнакашвили. Защитник его интересов обращается с ходатайством об освобождении обвиняемого под залог.



По словам Ираклия Бения, доказательства не говорят, что Горнакашвили в какой-либо форме участвовал в преступлении.



«В качестве меры пресечения я требую залог. Прокуратура, предположительно, будет требовать аключения. В материалах дела есть доказательства разного вида и я считаю, что предъявленные Горнакашвили обвинения не дают оснований, что он участвовал в преступлении», — заявил Ираклий Бения.

На вопрос – не означает ли отделения дела Горнакашвили то, что он сотрудничает с прокуратурой, Бения не подтверждает это и заявляет, что его подзащитный не сотрудничает со следствием.



«У прокуратуры есть право внести дела по отдельности. Моего подзащитного допрашивали и до задержания в качестве свидетеля, и после задержания. Я не могу говорить о конкретных деталях», — заявил Бения.



Что касается Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили и Бадура Чопанашвили, их дела суд будет рассматривать отдельно. Процесс начался в 14:00.















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