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Сотрудники Национального музея пытались выдать подделку картины Зоммера за оригинал
29.12.2017 12:40
Двое сотрудников Национального музея Грузии были задержаны в Тбилиси по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
Согласно данным следствия, задержанные обещали иностранному гражданину подготовить фальшивое экспертное заключение, таким образом выдав подделку за оригинал картины известного русского живописца Рихарда-Карла Зоммера.
В начале 20-го века Зоммер много работал в Средней Азии и на Кавказе. Он является одним из основателей Тифлисского общества изящных искусств.
За свои услуги сотрудники музея попросили у иностранца 7 тысяч долларов. Одна тысяча долларов из этой суммы была передана им 27 декабря. Уже на следующий день обвиняемые передали иностранцу поддельное заключение, в котором было указано, что полотно – это оригинальная работа Зоммера.
В момент, когда сотрудники музея брали у иностранца оставшиеся 6 тысяч долларов, их задержали сотрудники антикоррупционного агентства СГБ.
Уголовное дело возбуждено по статьям «получение взятки в крупном размере» и «организация получения взятки в крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет.
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