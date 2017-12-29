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Население Земли приближается к 7,5 миллиардам
29.12.2017 20:50
Численность населения планеты достигнет 1 января 7 444 443 881 человек. С таким прогнозом, выступили специалисты Бюро переписи США.
Они отмечают в распространенном заявлении, что «по сравнению с 1 января текущего года жителей Земли станет на 78,5 млн человек больше». Прирост составит 1,07%.
Ожидается, что «в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека».
Ранее Бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 млрд человек.
В начале XI века на Земле обитали 310 млн человек, в 1900 году - 1,6 млрд человек. 6-миллиардная отметка была пройдена в 1999 году. 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году.
В США 1 января численность населения составит 326,97 млн человек. Это на 2,3 млн больше, чем 1 января уходящего года.
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