Трое граждан Грузии задержаны в Турции по обвинению в кражах

30.12.2017 14:43 Трое граждан Грузии были задержаны в провинции Ризе на северо-востоке Турции по обвинению в совершении краж, сообщает газета HaberTurk.



Согласно информации издания, обвиняемые совершили несколько краж в городе Самсун у побережья Черного моря. В момент задержания подозреваемые пытались покинуть территорию Турцию на микроавтобусе с грузинскими регистрационными номерами.



При личном обыске трех задержанных и обыске их автомобиля турецкие правоохранители обнаружили 28,6 тысячи долларов, 1 тысячу евро и еще 1 тысячу турецких лир. Кроме того, полиция изъяла несколько украденных мобильных телефонов.

Следует отметить, что по данным телеканала «Имеди», двое из задержанных являются гражданами Грузии – это Георгий Мишия и Мераб Пипия. Третий — Валерий Гвасалия — гражданин Украины.



Предварительное заседание по делу задержанных проходило в Самсуне. Пипия был освобожден из зала суда, а Мишия и Гвасалия были приговорены к предварительному тюремному заключение.















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