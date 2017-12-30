Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трое граждан Грузии задержаны в Турции по обвинению в кражах


30.12.2017   14:43
Трое граждан Грузии были задержаны в провинции Ризе на северо-востоке Турции по обвинению в совершении краж, сообщает газета HaberTurk.

Согласно информации издания, обвиняемые совершили несколько краж в городе Самсун у побережья Черного моря. В момент задержания подозреваемые пытались покинуть территорию Турцию на микроавтобусе с грузинскими регистрационными номерами.

При личном обыске трех задержанных и обыске их автомобиля турецкие правоохранители обнаружили 28,6 тысячи долларов, 1 тысячу евро и еще 1 тысячу турецких лир. Кроме того, полиция изъяла несколько украденных мобильных телефонов.
Следует отметить, что по данным телеканала «Имеди», двое из задержанных являются гражданами Грузии – это Георгий Мишия и Мераб Пипия. Третий — Валерий Гвасалия — гражданин Украины.

Предварительное заседание по делу задержанных проходило в Самсуне. Пипия был освобожден из зала суда, а Мишия и Гвасалия были приговорены к предварительному тюремному заключение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
The Financial Times советует провести «культурный уикенд» в Грузии
Экономический рост в ноябре составил 3.7%
Ти-би-си банк построит инновационное здание бизнес-центра в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Заруи Постанджян обвиняет мэра Еревана в хищении миллионов долларов
В Армении запретят праворульные машины и старые такси
«Мемориал»: В Чечне свобождены семеро похищенных жителей Грозного
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна