C Новым Годом!!!

31.12.2017 15:33



Желаем Вам здоровья и радости, успехов и удачи в творчестве и личной жизни.



Будьте счастливы!







Медиа-группа « Грузия Online » поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом!Желаем Вам здоровья и радости, успехов и удачи в творчестве и личной жизни.Будьте счастливы!











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