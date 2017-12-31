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C Новым Годом!!!


31.12.2017   15:33
Медиа-группа «Грузия Online» поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом!

Желаем Вам здоровья и радости, успехов и удачи в творчестве и личной жизни.

Будьте счастливы!








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