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Из министерства образования Грузии будут уволены 250 человек


22.12.2016   09:59
Министр образования Грузии Александр Джеджелава не исключает реорганизацию в аппарате министерства. Об этом он сообщил в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс».

Говоря о запланированной реорганизации в ведомстве, министр отметил, что планируется уполовинить число юристов в ресурс-центрах. По словам Джеджелава, в 73 районных отделениях ресурс-центров было по одному юристу и в результате реорганизации останется 36-37 юристов.

По словам министра, оптимизация также коснулась региональных представителей службы аудита. Джеджелава считает целесообразным с целью сохранения финансовых ресурсов в некоторых случаях вместо работы в школах специалистов по интернету приобрести обслуживание интернет-компаний

Александр Джеджелава не исключает реорганизацию работающих в аппарате министерства. «Начну в первую очередь с этого, поскольку было бы неправильно затронуть какую-либо другую службу.В службах, связанных с качеством образования же число и зарплата сотрудников просвещения увеличится», - сказал министр.

В общей сложности, по словам Джеджелава, в результате реорганизации работу покинут 200 – 250 человек.






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