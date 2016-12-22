|
Ильхам Алиев назначил нового посла в Грузию
22.12.2016 11:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение о назначении Дурсуна Айваз оглу Гасанова Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Грузии.
Другим распоряжением глава государства назначил Латифа Сейфаддин оглу Гандилова Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Беларуси.
Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльхана Полух оглу Полухова Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Бразилии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна