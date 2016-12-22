Ильхам Алиев назначил нового посла в Грузию

22.12.2016 11:56 Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение о назначении Дурсуна Айваз оглу Гасанова Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Грузии.



Другим распоряжением глава государства назначил Латифа Сейфаддин оглу Гандилова Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Беларуси.



Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльхана Полух оглу Полухова Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Бразилии.













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