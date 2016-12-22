Наша задача состоит в справедливом перераспределении зарплат по эффективности - Сергеенко

22.12.2016 13:35 Наша задача состоит в том, чтобы справедливо перераспределить зарплату, - заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко по завершении заседания правительства.



Министр отметил, что министерству здравоохранения предстоит провести множество реформ.



"Мы создаем, активизируем новую службу, задачей которой будет мониторинг работы сотрудников, т.н. перформанса, численная оценка. Думаю, 10%-ное сокращение зарплатного фонда будет перераспределено неравномерно. Кто покажет более высокий показатель, на них не то что не подействует [сокращение зарплаты], а наоборот, получат более высокое возмещение труда. То есть, задача состоит в справедливом перераспределении зарплат по эффективности, а не целенаправленное сокращение сотрудников или рутинное сокращение на 10%", - заявил министр.













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