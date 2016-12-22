Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Наша задача состоит в справедливом перераспределении зарплат по эффективности - Сергеенко


22.12.2016   13:35
Наша задача состоит в том, чтобы справедливо перераспределить зарплату, - заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко по завершении заседания правительства.

Министр отметил, что министерству здравоохранения предстоит провести множество реформ.

"Мы создаем, активизируем новую службу, задачей которой будет мониторинг работы сотрудников, т.н. перформанса, численная оценка. Думаю, 10%-ное сокращение зарплатного фонда будет перераспределено неравномерно. Кто покажет более высокий показатель, на них не то что не подействует [сокращение зарплаты], а наоборот, получат более высокое возмещение труда. То есть, задача состоит в справедливом перераспределении зарплат по эффективности, а не целенаправленное сокращение сотрудников или рутинное сокращение на 10%", - заявил министр.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии поручил обеспечить бесперебойную работу зимних курортов
В Грузии начался набор на конкурс профессий Worldskills
Отток капитала из России усиливается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
Временная остановка Ингури ГЭС вызовет энергодефицит - Мебония
Почти вся Абхазия будет обесточена в связи с аварийным отключением АТ на Ингури ГЭС
Безвизовый режим для абхазов и осетин
Омбудсмен Грузии встретился с представителями абхазской общественности
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан и Польша достигли соглашения по транспортировке нефти и сжиженного газа
В Армению начал поступать иранский газ
ЮКЖД: Возить грузы из Европы в Иран через ж/д Армении можем без задержек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна