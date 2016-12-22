Правительство пытается оптимизировать как можно меньше людей - Зоидзе

22.12.2016 13:55 По заявлению председателя комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакия Зоидзе, правительство пытается сделать так, чтобы процесс оптимизации коснулся меньшего количества людей.



Как отметил Зоидзе в беседе с журналистами, пока в частном секторе не создадутся рабочие места, сложно увольнять людей со службы.



«Представленное правительством означает то, чтобы очень немногих людей коснулся процесс оптимизации. Без этого не получается. За называемыми цифрами стоят конкретные люди. Мы всегда говорим, пока в частном секторе не будут созданы конкретные рабочие места, сложно сокращать штаты. Это очень большая проблема. Несмотря на это министерства пытаются не увольнять конкретных людей, а сократить расходы. К примеру, премии к наступающему Новому году будут выдаваться лишь на нижних звеньях и они не предполагаются для министров и руководителей департаментов. Уменьшатся расходы на горючее, командировки, машины, однако, все-таки это коснется и определенных людей, что очень печально», - заявил Акакий Зоидзе.















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