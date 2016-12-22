Прокуратура Турции выясняет, почему убийцу посла России не взяли живым

22.12.2016 14:37 Прокуратура Турции расследует обстоятельства убийства российского посла Карлова и пытается выяснить, можно ли было взять подозреваемого живым. О подробностях следствия пишет государственное агентство Anadolu.



Как сообщает агентство, в связи с этим детально изучаются кадры перестрелки нападающего с силами безопасности, которая произошла после того, как преступник выстрелил в Карлова.



По информации Anadolu, из видео и показаний очевидцев следует, что после выстрелов в Карлова нападающий отошел вглубь зала и начал по одному срывать и бросать на пол экспонаты выставочного зала.



"На призыв сдаться полицейских, первыми прибывших на место происшествия, Алтынташ ответил огнем. Потом, спрятавшись за одной из перегородок, продолжил стрелять в полицейских", – отмечает агентство.

Затем бойцы спецназа, прибывшие на место инцидента, ранили его сначала в оба бедра, потом в колени. Установлено, что, даже упав, Алтынташ продолжал стрелять.



"На команду "сдавайся" он ответил: "Вы не возьмете меня живым", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи исходят из того, что подозреваемый был убит правоохранителями после того, как они предположили, что Алтынташ пытался вытащить бомбу из-за спины.



Стоит добавить, что к следствию по делу об убийстве российского посла привлечена группа специалистов из 120 человек, в которую вошли представители следственных органов Турции и России.



На данный момент уже задержаны 11 подозреваемых.



Отрабатывается версия о том, что Алтынташ был зачислен на службу в полицию благодаря поддержке сторонников Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) в структурах МВД Турции.



Ранее сообщалось, что турецкая полиция отпустила родственников убийцы российского посла.

Как известно, 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом района Чанкая, было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.



Молодой мужчина в черном костюме и галстуке, который прошел на выставку как охранник, несколько раз выстрелил в Карлова. Нападающий был убит в ходе операции полиции.



Российский посол скончался от полученных ранений.













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