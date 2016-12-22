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Людей, которые исчерпали свой ресурс в МВД, мы поблагодарим и попрощаемся с ними - Мгебришвили


22.12.2016   16:50
Людей, которые исчерпали свой ресурс в Министерстве внутренних дел, мы поблагодарим и попрощаемся с ними, - заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на проведенной сегодня пресс-конференции о готовящемся массовом сокращении в своем ведомстве.

По его словам, он попросил своих заместителей и руководителей департаментов подготовить список самых непродуктивных сотрудников.

«Я поручил своим заместителям и руководителям департаментов, чтобы они представили список тех сотрудников, которые за период всей своей деятельности были менее продуктивными. Каждого из них мы рассмотрим индивидуально. Людей, которые исчерпали свой ресурс в МВД, мы поблагодарим и попрощаемся с ними», - отметил Мгебришвили.






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