Людей, которые исчерпали свой ресурс в МВД, мы поблагодарим и попрощаемся с ними - Мгебришвили

22.12.2016 16:50 Людей, которые исчерпали свой ресурс в Министерстве внутренних дел, мы поблагодарим и попрощаемся с ними, - заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на проведенной сегодня пресс-конференции о готовящемся массовом сокращении в своем ведомстве.



По его словам, он попросил своих заместителей и руководителей департаментов подготовить список самых непродуктивных сотрудников.



«Я поручил своим заместителям и руководителям департаментов, чтобы они представили список тех сотрудников, которые за период всей своей деятельности были менее продуктивными. Каждого из них мы рассмотрим индивидуально. Людей, которые исчерпали свой ресурс в МВД, мы поблагодарим и попрощаемся с ними», - отметил Мгебришвили.













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