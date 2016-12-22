Европарламент утвердил проект соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве с полицией Грузии

22.12.2016 16:53 Европарламент утвердил проект соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве с полицией Грузии. Об этом заявил сегодня глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на пресс-конференции.



По его словам, это даст возможность Грузии сотрудничать с Европолом по множеству направлений.

Как отметил Мгебришвили, это принятое Европарламентом решение для Грузии имеет историческое значение.



«Европарламент принял историческое для нас решение, являющееся значительным шагом в процессе евроатлантической интеграции Грузии. Европейский парламент на пленарной сессии утвердил проект соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве полиции Грузии и Европы. Согласно процедуре Совет ЕС выдаст полномочия директору Европола, который в ближайшем будущем приедет в Грузию и это соглашение будет скреплено двусторонними подписями... После вступления этого соглашения в силу Грузия станет страной – оперативным партнером Европола, что даст нам возможность сотрудничать с Европолом как в оперативном, так и неоперативном направлении..., принять участие в совместных следственных группах, организованных в рамках Европола, а также получать из Европола основанную на анализе полицейскую информацию», - заявил Мгебришвили.













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