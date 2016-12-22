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Глава МВД объяснил, кого назвал вчера «балластом»
22.12.2016 17:07
Из МВД Грузии будут уволены те люди, которые оскорбляют мундир полицейского, а также неэффективные сотрудники. Об этом заявил сегодня на брифинге министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.
Георгий Мгебришвили накануне сообщил, что в рамках сокращения административных расходов в ведомстве планируется увольнение ряда сотрудников, которые являются «балластом» в МВД. Сегодня журналисты попросили министра объяснить, кого он считает «балластом».
«Я считаю балластом людей, которые оскорбляют мундир полицейского. Именно от таких людей освободится министерство внутренних дел … У нас работает до 40 тысяч сотрудников и не исключено, что среди них были и такие», — сказал Георгий Мгебришвили.
Вместе с тем, Георгий Мгебришвили отметил, что все достойные полицейские продолжат работать в ведомстве.
«Тут же разъясняю, что свои посты сохранят все те сотрудники, достойные полицейские, которые ценой жизни и здоровья защищают безопасность ваших, наших, всех абсолютно семей, безопасность наших детей. Такие сотрудники не только останутся, но и будут поощрены и продвинуты в системе», — заключил Мгебришвили.
Правительство Грузии заявило о планах сократить административные расходы на 10% — это уже прописано в госбюджете на 2017 год.
Накануне стало известно, что сокращения начались в министерстве обороны Грузии. По приказу министра Левана Изория, уволены 77 сотрудников восточного батальона военной полиции.
Сокращения анонсировали также министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава, министр окружающей среды и природных ресурсов Гигла Агулашвили и министр культуры и охраны памятников Михаил Гиоргадзе.
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