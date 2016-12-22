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Генассамблея ООН поддержала инициативу Азербайджана


22.12.2016   19:31
Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную азербайджанской стороной резолюцию «Без вести пропавшие лица», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«На состоявшемся 19 декабря 2016 года пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН был достигнут консенсус по принятию выдвинутой со стороны Азербайджана резолюции «Без вести пропавшие лица», — говорится в сообщении.

К резолюции в качестве соавторов присоединились 60 государств.






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