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Генассамблея ООН поддержала инициативу Азербайджана
22.12.2016 19:31
Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную азербайджанской стороной резолюцию «Без вести пропавшие лица», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
«На состоявшемся 19 декабря 2016 года пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН был достигнут консенсус по принятию выдвинутой со стороны Азербайджана резолюции «Без вести пропавшие лица», — говорится в сообщении.
К резолюции в качестве соавторов присоединились 60 государств.
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