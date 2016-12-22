Читадзе: мигранты попытаются попасть в ЕС через Грузию

22.12.2016 20:15 Волна мигрантов в Грузию не ожидается, но после получения страной безвизового режима с Евросоюзом, они могут использовать ее в качестве транзита, чтобы попасть в ЕС, считает эксперт, профессор Международного черноморского университета Ника Читадзе.



По прогнозам экспертов, Евросоюз отменит визовый режим для Грузии весной 2017 года. Если европарламентарии одобрят законопроект, граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180.



"Многие приезжают в Грузию с целью переехать в Европу. Есть такие случаи. Не исключено, что многие будут нуждаться в получении грузинского гражданства после того, как ЕС введет безвизовый режим с Грузией. Хотя этот режим предполагает право находится в странах ЕС в течение 90 дней из шести месяцев, не более", — сказал Читадзе Sputnik Грузия.



Эксперт не прогнозирует волну мигрантов в Грузию.



"Все же Грузия экономически не развита, так что, я думаю, мигранты будут стремиться в Европу, хотя есть случаи, что мигранты приезжают в Грузию с целью попасть в Европу. Были такие случаи, и не исключено, что будут, хотя не думаю, что это будет иметь массовый характер", — заявил Читадзе.



При этом он исключил вероятность того, что ЕС может обязать Грузию принять на своей территории беженцев из стран Ближнего Востока.













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