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Читадзе: мигранты попытаются попасть в ЕС через Грузию


22.12.2016   20:15
Волна мигрантов в Грузию не ожидается, но после получения страной безвизового режима с Евросоюзом, они могут использовать ее в качестве транзита, чтобы попасть в ЕС, считает эксперт, профессор Международного черноморского университета Ника Читадзе.

По прогнозам экспертов, Евросоюз отменит визовый режим для Грузии весной 2017 года. Если европарламентарии одобрят законопроект, граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180.

"Многие приезжают в Грузию с целью переехать в Европу. Есть такие случаи. Не исключено, что многие будут нуждаться в получении грузинского гражданства после того, как ЕС введет безвизовый режим с Грузией. Хотя этот режим предполагает право находится в странах ЕС в течение 90 дней из шести месяцев, не более", — сказал Читадзе Sputnik Грузия.

Эксперт не прогнозирует волну мигрантов в Грузию.

"Все же Грузия экономически не развита, так что, я думаю, мигранты будут стремиться в Европу, хотя есть случаи, что мигранты приезжают в Грузию с целью попасть в Европу. Были такие случаи, и не исключено, что будут, хотя не думаю, что это будет иметь массовый характер", — заявил Читадзе.

При этом он исключил вероятность того, что ЕС может обязать Грузию принять на своей территории беженцев из стран Ближнего Востока.






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