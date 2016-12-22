НПО и оппозиция должны вместе противостоять попыткам власти узурпировать Конституцию - Хоштария

22.12.2016 21:08 По словам представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Элены Хоштария, неправительственные организации и оппозиция должны создать в Государственной конституционной комиссии своеобразный единый фронт, который окажет сопротивление парламентскому большинству.



«Нашей главной задачей в конституционной комиссии, вместе с теми неправительственными организациями и оппозицией, с которыми мы должны создать единый фронт, является то, что мы должны изменить избирательную систему… Но главной опасностью может стать попытка правящей партии консолидировать власть путем этих конституционных изменений. Это может быть упразднение выборов президента, что фактически лишает народ права выбора. Мы должны быть сильными для того, чтобы достичь наших целей», -сказала Хоштария.



По словам депутата, важным рычагом воздействия на конституционную комиссию может быть включенность международных организаций.













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