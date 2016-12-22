Главный прокурор готов встретиться с пострадавшим от полицейского журналистом

22.12.2016 22:39 Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявляет, что дело об избиении журналиста телекомпании «Иберия» Георгия Гасвиани взято им под личный контроль, однако от публичного обсуждения деталей следствия он воздерживается.



«...Расследование начато, ведутся соответствующие следственные действия. В эти дни проведено не одно следственное действие. После того же, как мы добудем те доказательства, которые дадут нам соответствующий стандарт обвинения, последует надлежащее правовое реагирование», - заявил Шотадзе в ответ на вопрос о том, почему до сих пор не задержаны полицейские, которые, предположительно, избили журналиста.



Главный прокурор заявил Георгию Гасвиани, что готов встретиться с ним и ознакомить его с материалами дела.



«Я также готов и собирался встретиться с вами в эти дни. Встречусь с вами и у вас будет полная информация о следственных действиях, однако на данном этапе воздержусь говорить о деталях, так как от этого могут пострадать интересы следствия. Конфиденциально же готов», - заявил Шотадзе.



Напомним, что журналист Георгий Гасвиани обвиняет полицейского в нанесении ему словесного и физического оскорбления, сопровождавшегося угрозами и шантажом. Как заявил сегодня глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, подозреваемый в совершении преступления полицейский подал рапорт об увольнении и он был удовлетворен. Уголовное дело против него ведет прокуратура.













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