Правительство профинансировало на 254 тыс лари издание книги «Солнечная ночь - Патриарх»

23.12.2016 11:44 Правительство профинансировало из резервного фонда издание книги "Солнечная ночь - Патриарх" по заказу Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго на 254 тыс. лари. Это начинание патриарха поддержало министерство культуры и третий том трилогии "Свет Христа - Грузия" под названием "Солнечная ночь - Патриарх" был издан тиражом в 500 единиц.



Презентация книги состоялась 15 декабря в Патриархии. На ней присутствовали члены правительства, представители администрации президента и сам Католикос-Патриарх, сообщает "Табула".



В своем выступлении Илия Второй отметил, что когда его рукоположили патриархом, тогда грузинская епархия ничего не имела и тогда он поручил нескольким ученым перевести журналы и проповеди из журналов Московской патриархии.



"Мне вспоминаются первые дни после рукоположения. Ничего у нас не было. Я пригласил в патриархию нескольких ученых, дал им журналы Московской патриархии и попросил перевести хотя бы проповеди. Через пару недель они пришли и сказали, что не могут перевести, что они слишком просты для грузинского читателя и лучше подумать о новых изданиях. Тогда и родилась эта идея. Эта трилогия выражает наш интеллект, наш потенциал, что может сделать грузин, каков уровень нашего мышления. Результат перед нами и этот результат удивителен", - заявил Илия Второй.













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