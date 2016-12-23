|
Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан - Брайза
23.12.2016 12:01
Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан с использованием вопроса энергоносителей, считает бывший помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исследователь Атлантического совета США Мэтью Брайза в интервью грузинкой редакции «Голоса Америки».
На вопрос, как может повлиять на Грузию и Южный Кавказ переход отношений между двумя крупными региональными игроками - Россией и Турцией - в новую фазу, Мэтью Брайза ответил, что не ждет прямого влияния на Грузию.
«Я больше беспокоюсь о вопросе энергоисточников, с помощью которого Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан. Целью нефтепровода «Турецкий поток» является доставка российского газа в ЕС и сокращение инвестиций в энергосферу Азербайджана. На мой взгляд, это часть российской стратегии, которая нацелена на увеличение своего влияния в Грузии и Азербайджане», - заявил Брайза.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна