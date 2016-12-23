Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан - Брайза


23.12.2016   12:01
Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан с использованием вопроса энергоносителей, считает бывший помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исследователь Атлантического совета США Мэтью Брайза в интервью грузинкой редакции «Голоса Америки».

На вопрос, как может повлиять на Грузию и Южный Кавказ переход отношений между двумя крупными региональными игроками - Россией и Турцией - в новую фазу, Мэтью Брайза ответил, что не ждет прямого влияния на Грузию.

«Я больше беспокоюсь о вопросе энергоисточников, с помощью которого Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан. Целью нефтепровода «Турецкий поток» является доставка российского газа в ЕС и сокращение инвестиций в энергосферу Азербайджана. На мой взгляд, это часть российской стратегии, которая нацелена на увеличение своего влияния в Грузии и Азербайджане», - заявил Брайза.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В ожидании повышения акцизов увеличился импорт, что вызвало чрезмерное обесценивание лари - Папава
FAO: Грузия собрала рекордный урожай зерна
Премьер Грузии поручил обеспечить бесперебойную работу зимних курортов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
Временная остановка Ингури ГЭС вызовет энергодефицит - Мебония
Почти вся Абхазия будет обесточена в связи с аварийным отключением АТ на Ингури ГЭС
Безвизовый режим для абхазов и осетин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правительство Армении утвердило стратегию военно-промышленной и военно-технической политики
Сесиашвили: Минобороны Грузии нужна серьезная оптимизация
Глава МВД: Грузия становится страной-партнером Европола
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна