|
В Турции арестована вице-спикер парламента
23.12.2016 12:29
Вице-спикер парламента от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан задержана турецкой полицией, говорится в сообщении пресс-службы партии, передает РИА Новости.
"Вице-спикер парламента Турции, наш депутат от Стамбула Первин Булдан этим утром была незаконно задержана у себя дома в Стамбуле", — говорится в сообщении.
Ранее по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ДПН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, которых турецкие власти ранее обвиняли в связях с террористической организацией ПКК. Позже 12 депутатов были арестованы судами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна