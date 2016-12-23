Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оптимизация не обязательно коснется кадрового ресурса - Виктор Долидзе


23.12.2016   12:30
По информации госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе, процесс оптимизации в его ведомстве не обязательно коснется кадрового ресурса.

Как сообщил Долидзе журналистам, 10%-е сокращение будет осуществлено в плане сокращения административных и технических расходов.

В связи с этим Виктор Долидзе поясняет, что бюджетное финансирование аппарата госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры должно было составить 3 100 000 лари, финансирование было сокращено на 300 000 лари и ведомство будет профинансировано из госбюджета 2 800 000 лари.

«Разумеется, в нашем ведомстве произойдет 10%-е сокращение, но, слава Богу, это не обязательно должно касаться кадрового ресурса и той команды профессионалов, которая работает в ведомстве. Нас также касается затягивание поясов, и мы затянем их в плане сокращения административных и технических расходов», - сообщил журналистам Виктор Долидзе.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В ожидании повышения акцизов увеличился импорт, что вызвало чрезмерное обесценивание лари - Папава
FAO: Грузия собрала рекордный урожай зерна
Премьер Грузии поручил обеспечить бесперебойную работу зимних курортов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
Временная остановка Ингури ГЭС вызовет энергодефицит - Мебония
Почти вся Абхазия будет обесточена в связи с аварийным отключением АТ на Ингури ГЭС
Безвизовый режим для абхазов и осетин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении обещают не отбирать последнее жилище
В Армении 56% сожалеют о распаде СССР
В Подмосквовье подожгли азербайджанцев-отца и сына
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна