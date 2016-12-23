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Оптимизация не обязательно коснется кадрового ресурса - Виктор Долидзе
23.12.2016 12:30
По информации госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе, процесс оптимизации в его ведомстве не обязательно коснется кадрового ресурса.
Как сообщил Долидзе журналистам, 10%-е сокращение будет осуществлено в плане сокращения административных и технических расходов.
В связи с этим Виктор Долидзе поясняет, что бюджетное финансирование аппарата госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры должно было составить 3 100 000 лари, финансирование было сокращено на 300 000 лари и ведомство будет профинансировано из госбюджета 2 800 000 лари.
«Разумеется, в нашем ведомстве произойдет 10%-е сокращение, но, слава Богу, это не обязательно должно касаться кадрового ресурса и той команды профессионалов, которая работает в ведомстве. Нас также касается затягивание поясов, и мы затянем их в плане сокращения административных и технических расходов», - сообщил журналистам Виктор Долидзе.
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