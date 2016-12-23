Работники городских служб мэрии Тбилиси получат 13-ю зарплату

23.12.2016 15:16 Глава финансово-бюджетной комиссии и по управлению имуществом Сакребуло (Горсовет) Джаба Самушия сделал заявление в связи с изменениями в бюджет Тбилиси на 2016 год.



По его словам, высокопоставленные чиновники мэрии Тбилиси в преддверии Нового года решили отдать свою 13-ю зарплату работникам городских служб.



«Решением правительства Тбилиси, мэра и большинства Сакребуло, высокопоставленные лица, трудоустроенные в мэрии, не получат 13-ю, новогоднюю зарплату. Указанная сумма полностью будет направлена на финансирование 13-ой зарплаты тех сотрудников, доход которых сравнительно низкий. 13-ю зарплату получат водители автобусов, машинисты и контролеры метро, работники службы очистки «Тбилсервис групп» – дворники, водители мусоровозов и сопровождающие их уборщики, технический персонал и воспитатели детских садов», - сказал Самушия.













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